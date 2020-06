Segurança em Pauta entrevista diretor da Polícia Civil da Capital e investigadores

Dessa vez, os entrevistados falam sobre o Grupo de Operações e Investigações (GOI), da importância dos resultados desde a criação do grupo e do trabalho junto às delegacias especializadas - (Foto: Reprodução)

Mostrar o trabalho da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, dos demais órgãos de segurança e áreas afins é o objetivo do programa Segurança em Pauta, realizado em parceria com a TV Assembleia, que traz nessa nova edição o bate-papo com o diretor do Departamento de Polícia de Campo Grande, delegado Fabiano Nagata e os investigadores Augusto Torres e Telmo Figueiró.

O programa traz temas ligados à Segurança Pública, direito e vida comunitária, por meio de entrevistas, reportagens, análises técnicas, dicas de segurança, debates e mesa-redonda. A apresentação é da investigadora Lucilene Souza, que recebe especialistas na intenção de esclarecer a população sobre o tema do dia.

Dessa vez, os entrevistados falam sobre o Grupo de Operações e Investigações (GOI), da importância dos resultados desde a criação do grupo e do trabalho junto às delegacias especializadas. O programa vai ao ar na da TV Assembleia segundas às 16h30, quartas às 7h30, sextas às 14h e aos domingos às 18h30. O Segurança em Pauta também está disponível no Youtube clicando aqui.