Programa destaca os cuidados necessários durante as festas de final de ano

No Segurança em Pauta desta semana falamos sobre as festas de final de ano e os cuidados que se devem ter nas compras de Natal e na vulnerabilidade que podem resultar na ação de bandidos.

Entrevistamos o delegado Wellington de Oliveira, coordenador do Departamento de Polícia da Capital, que falou sobre os crimes mais comuns que ocorrem nesta época do ano. O delegado exerce também o mandato de vereador em Campo Grande desde 2016.

Temos ainda as notícias em destaque da Segurança Pública no Mato Grosso Do Sul e as dicas de Segurança da Polícia Civil.

O Segurança em Pauta é apresentado pela delegada Sidnéia Tobias e realiza sempre um debate dos principais temas relativos à segurança pública mostrando a realidade dos fatos e procedimentos adotados pelos órgãos de segurança, sempre de forma a esclarecer as suas dúvidas.

A produção e reportagem é do jornalista e investigador da Polícia Civil, Carlos Eduardo Orácio, e edição de Fernando Blank.

Bloco 01

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/PROG-SEGIURANÇA-EM-PAUTA-04-BLOCO-01.mp3

Bloco 02

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/PROG-SEGIURANÇA-EM-PAUTA-04-BLOCO-02.mp3