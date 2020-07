Secretário de Agricultura Familiar de Dourados é assassinado em barbearia

Juninho também tinha um salão de beleza - (Foto: Divulgação)

Na tarde de hoje (4), o Secretário Municipal de Agricultura Familiar de Dourados, Alceu Júnior Silva Bittencourt, mais conhecido como 'Juninho do PT', foi assassinado com uma facada no pescoço em sua barbearia no município a 229 km de Campo Grande.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem do jornal A Crítica, o servidor não aparentava ter nenhuma “rixa”, e que era um jovem sempre empenhado com o desenvolvimento do município.

Juninho morreu antes de chegar a ajuda - Foto: Reprodução

A polícia investiga o caso que tem como principal suspeito do crime o funcionário de Juninho, que após uma suposta desavença teria cravado a faca no pescoço de seu patrão. Juninho não resistiu e morreu antes do socorro chegar.

Juninho é bacharel em Geografia, pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e ocupava de forma interina o cargo de secretário de Agricultura Familiar, desde o do ano passado. Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Dourados não se manifestou sobre o ocorrido.