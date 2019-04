Secretaria de Segurança Pública deflagra Operação Fronteira Segura Sul na região de Naviraí

As atividades estão sendo realizadas nas áreas urbanas e rurais dos municípios da região sul do Estado, com fiscalização de trânsito, blitz, barreiras, fiscalização a comércios, além do cumprimento de mandados de busca/apreensão e de prisão - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) deflagrou na manhã desta quarta-feira (10.4), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e Divisas (GGIFRON/DIV), a operação integrada “Fronteira Segura Sul” na região do município de Naviraí. O objetivo é intensificar o enfrentamento aos crimes de tráfico de drogas e de armas e visa também a recuperação veículos furtados/roubados e contrabando.

A ação está sob coordenação do secretário executivo do GGIFRON/DIV, coronel Edimilson de Oliveira Ribeiro, que está na localidade acompanhando todas as atividades que estão sendo desenvolvidas. “A operação foi planejada com base nos dados estatísticos monitorados diuturnamente pela Sejusp e em levantamentos realizados pelas equipes de inteligência. No clarear do dia as equipes das forças de segurança pública federal e estadual, em trabalho conjunto, foram cumprir vários mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Naviraí e Mundo Novo”, informou o coronel.

As atividades estão sendo realizadas nas áreas urbanas e rurais dos municípios da região sul do Estado, com fiscalização de trânsito, blitz, barreiras, fiscalização a comércios, além do cumprimento de mandados de busca/apreensão e de prisão.

A operação, que acontece por tempo indeterminado, conta com a participação de equipes da Polícia Federal (PF), Força Nacional (FN), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Receita Federal do Brasil (RFB), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), DEFRON, Polícia Militar do Comando de Policiamento de Área 1(CPA-1), do 12° Batalhão da Polícia Militar de Naviraí (12° BPM), Polícia Militar Ambiental (PMA), Polícia Civil de Naviraí (DRPC) e do Grupamento de Patrulhamento Aéreo (GPA) com uma aeronave (helicóptero) em apoio às equipes terrestres que fiscalizam possíveis locais catalogados como ponto de distribuição de entorpecentes.