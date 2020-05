Repórter cinematográfico da TVE Cultura MS é encontrado morto em casa

Lino era servidor de carreira da Fertel desde 1998 e deixa 2 filhas professoras - Foto: Reprodução/Divulgação

Na tarde de ontem (29), o repórter cinematográfico da TVE Cultura MS e artista plástico Lino Bambil foi encontrado morto em sua casa no bairro Rita Vieira. Segundo informações apuradas, não havia sinal de violência e o caso foi registrado como morte a esclarecer. Lino completaria 60 anos daqui a dois meses, no próximo dia 29 de julho.

Lino Bambil era artesão dedicado às artes plásticas, observador da natureza, especialmente a fauna. Produzia arte há mais de 40 anos e costumava expor seus trabalhos na Praça dos Imigrantes, centro da Capital. Algumas de suas obras talhadas em madeira reproduziam a riqueza da fauna sul-mato-grossense. Lino também expunha seu trabalho nas redes sociais. Em uma das fotos, ele mostra tótens de madeira estilizados na forma de indígenas. O artista e cinegrafista era um apaixonado pela cultura sul-mato-grossense.

Lino era artista plástico

O diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins, lamentou a perda do cinegrafista e lembrou que dois profissionais da TVE Cultura MS morreram este ano. “O ano da Covid-19 não tem sido um ano fácil para ninguém e para nós profissionais da Fertel. Perdemos o Richard Lima e agora o Lino Bambil nosso repórter cinematográfico e um grande cara, um excelente profissional e artista maior”, disse Bosco Martins.

Lino deixa duas filhas. O corpo de Lino Bambil será velado e sepultado no Memorial Park, próximo do Lago do Amor, das 14h30 às 16h.