Reforma das instalações da Depac/Centro garante mais qualidade no atendimento da população da Capital

Em andamento desde o mês de novembro a reforma da Delegacia de Pronto Atendimento (Depac/Centro) está a todo vapor, com objetivo de proporcionar melhoria no atendimento da população da Capital e melhores condições de trabalho ao efetivo da unidade.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, juntamente com o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, realizaram uma visita técnica para acompanhar o andamento da obra que está sendo feita por meio do projeto Mãos que Constroem, o qual utiliza mão de obra de presos para revitalizar os prédios da Sejusp.

Orçada em R$ 170 mil, a revitalização da delegacia contempla a readequação interna, pintura, modernização dos sistemas elétricos e hidráulicos, substituição e aquisição do mobiliário, melhoria do atendimento da Polícia Militar – com um espaço mais amplo e adequado-, além de um novo layout e mudanças no cabeamento da internet. Também está em reforma, simultaneamente, a entrada para a 1ª Delegacia de Polícia (DP), que fica anexa ao prédio.

Conforme o secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, a reforma da Depac/Centro vai gerar uma economia de aproximadamente R$ 400 mil, por meio do projeto Mãos que Constroem. “É justamente isso que temos buscado, reduzir custos e dar mais celeridade à obra com qualidade, aproveitando a mão de obra dos internos habilitados. Com a economia é possível fazer a aquisição de equipamentos, contratação de mais mão de obra, e ainda ajuda a melhorar o atendimento”, enfatiza.

O delegado-geral Marcelo Vargas diz que essa reforma é extremamente importante, uma vez que a delegacia é considerada a principal do Estado, onde estão a lavratura do maior número de ocorrências, por isso essa melhoria significa um melhor atendimento para a sociedade que precisa do serviços da Polícia Civil.

Além de recuperar os prédios públicos, a ação também contribui com a ressocialização e diminuição da pena. Por esse convênio os trabalhos são executados em menor tempo. Uma obra que seguindo o cronograma demoraria oito meses, por exemplo, será concluída em, no máximo, três.

Um dos reeducandos que participa desta reforma Cláudio Luiz Anunciação da Silva, possui habilidade como pedreiro, encanador e eletricista, já é contratado há oito meses pela Sejusp para realizar obras em diversos locais. “Como presos somos muito discriminados, então ter uma atividade serve para estar no meio da sociedade, e ainda é uma oportunidade de me qualificar, reduzir a minha pena e voltar para o mercado de trabalho”, pontua.

O projeto Mãos que Constroem é fruto de uma parceria entre a Sejusp com o Conselho da Comunidade de Campo Grande e o Poder Judiciário. Diferente do modelo adotado para a reforma dos prédios escolares – onde todo o trabalho é custeado com recursos do fundo arrecadado pelo desconto de 10% do salário de cada preso da Capital que trabalha em convênios firmados com o poder público ou iniciativa privada, neste projeto o Governo do Estado conta apenas com a utilização da mão de obra prisional, autorizada pela 2ª Vara de Execução Penal.

Essa é a segunda delegacia a ser reformada, a primeira foi a 4ª Delegacia de Polícia (DP), nas Moreninhas. Ainda estão em reforma a 1ª DP de Ponta Porã e a Unei Unidade Educacional de Internação Dom Bosco (Unei). O próximo trabalho previsto será na delegacia de Bonito.

Também acompanharam a visita o delegado, João Eduardo Davanço, e o coordenador de Engenharia e Projetos da Sejusp, Fábio Alex Correa.

Enquanto a obra está em andamento, os atendimentos da Depac/Centro são realizados na 2ª Delegacia de Polícia, que fica localizada na avenida Monte Castelo, 464 Monte Castelo, em Campo Grande.