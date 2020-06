Radialista e lavrador paraguaio são presos pescando com tarrafas e caçando com rifles

Na tarde de hoje (12), dois paraguaios foram presos por pesca predatória e com armas de caça e munições, no rio Apa, por Policiais Militares Ambientais de Bela Vista, que trabalham na operação "Big Fish", braço da operação Corpus Christi - Foto: Divulgação

Na tarde de hoje (12), dois paraguaios foram presos por pesca predatória e com armas de caça e munições, no rio Apa, por Policiais Militares Ambientais de Bela Vista, que trabalham na operação "Big Fish", braço da operação Corpus Christi.

A mesma equipe continuava a fiscalização no rio Apa, agora no município de Caracol, e surpreendeu os infratores que estavam pescando com tarrafas (petrechos proibidos). No acampamento em que estavam também foram encontrados carretéis com oito anzóis de galho, também petrechos ilegais, que os infratores iriam armá-los no rio e dois rifles de caça calibres 22, com 22 munições, cada um pertencente a um pescador.

Os pescadores amadores, um radialista, 46, e um auxiliar agropecuário, 21, residentes no Distrito de San Carlos (PY) tinham chegado há pouco tempo ao local, iniciavam a pescaria e não tiveram tempo de capturar nenhum pescado. Além da pesca predatória, eles também praticariam caça na região. As tarrafas, rifles, munições, um motor de popa com o tanque, um barco e a carreta reboque para puxá-lo, bem como caixas e garrafas térmicas dos infratores foram apreendidos.

Os pescadores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Caracol, juntamente com o material apreendido, onde eles estão sendo autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória, com pena de um a três anos de detenção e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo cuja pena prevista é de dois a seis anos de reclusão. Os pescadores não foram multados porque não possuem nacionalidade brasileira.