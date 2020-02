Rachid Neder e Ernesto Geisel são os pontos mais prejudicados com tempestade na Capital

Para hoje, a meteorologia indica que o dia em Campo Grande será tempo fechado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes fortes em vários pontos da cidade - Foto: Reprodução

Danificações, barro e muita alagação tomaram conta de Campo Grande na tarde de ontem (20). Uma forte chuva de 73 milímetros, cerca de 41% do esperado para fevereiro, prejudicou vários pontos do município.

Umas das regiões mais danificadas foi a Rachid Neder com Ernesto Geisel que teve alagamento e grande parte do asfalto danificado. Na manhã de hoje (21) uma equipe com 300 pessoas já estão trabalhando na remoção do pavimento e retirada dos barros que ficaram na avenida e que segue interditada até a tarde. Se o tempo colaborar, o asfalto começa a ser refeito hoje para normalizar o tráfego na região.

Equipe já trabalha na manhã de hoje (21)

Outro ponto que houve grande danificação foi na região da Ernesto Geisel, na margem do Rio Anhanduí. A força chuva destruiu parte de um muro construído há 40 anos.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município alega que será necessário reerguer as placas e recompor o talude de contenção. Esta mesma solução foi adotada em trechos do canal do Córrego Segredo, onde o mesmo problema aconteceu.

Os bairros que mais apresentaram problemas pós-chuva foi Jardim Paradiso e Estrela do Sul. No Paradiso ficou grande quantidade de barro e no Estrela do Sul, está sendo feito a recuperação da ponte sobre o Córrego Segredo.

Mais chuva - Para hoje, a meteorologia indica que o dia em Campo Grande será de tempo fechado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes fortes em vários pontos da cidade. A minima é de 24ºC com máximas de 29ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)