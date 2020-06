Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-163

As vítimas que estavam na caminhonete ficaram presas entre as ferragens e foram levados com ferimentos graves para o Hospital Bezerra de Menezes, em Mundo Novo - (Foto: Cesar Galeano)

Tragédia na BR-163 no começo da tarde de hoje (8). Uma família, com duas crianças, mãe e o avô morreram em um acidente na rodovia que liga a cidade de Mundo Novo. Eles estavam em um Renault Clio Sedan quando bateu de frente com uma caminhonete S10.

As vítimas que estavam na caminhonete ficaram presas entre as ferragens e foram levados com ferimentos graves para o Hospital Bezerra de Menezes, em Mundo Novo. Quem passava pelo local avistou os corpos que estavam espalhados na rodovia.





O carro ficou destruído - Fotos: César Galeano

Equipes da Polícia Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal) passaram pelo local. Socorristas da CCR MSVia prestaram atendimento às vítimas. O acidente ocorreu a 12 km da Ponte Ayrton Senna, que liga MS ao Paraná. O trecho da rodovia não é duplicado.