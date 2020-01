Quase 7 toneladas de cocaína são apreendidas em MS no ano passado

Quase sete toneladas de cocaína foram apreendidas em 2019 no MS, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No total foram apreendidos 6.937 toneladas de cocaína - Foto: Divulgação/Assessoria

Quase sete toneladas de cocaína foram apreendidas em 2019 no MS, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No total foram apreendidos 6.937 toneladas de cocaína. Já maconha o número foi maior: 119,7 toneladas de maconha.

Comparado a 2018, as apreensões de cocaína resultam em um aumento de 77%, quando registrou 3.915 kg de cocaína. Houve um aumento nas apreensões de crack com 61,2 kg apreendidos.

Além de cocaína, maconha e crack a PRF apreendeu 16,9 milhões de maços de cigarro.

A fronteira de Ponta Porã (MS) e Mundo Novo (MS), foram os locais que mais tiveram apreensão devido a fronteira com o Paraguai com destino a outros Estados do País.

A quantidade de agrotóxicos apreendidos obteve aumento. Muitos desses agrotóxicos não possuem licença ambiental para serem utilizados no Brasil.