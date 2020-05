Quarentena não surte efeito no crime e tráfico cresce na fronteira de MS

A carga foi avaliada em R$ 30 milhões - Fotos: Assessoria PRF

Parece que as regras de quarentena não surtiram efeitos em algumas fronteiras do País. As principais localizadas na região Sul e no Mato Grosso do Sul, indicaram que houve aumento na quantidade de produtos contrabandeados que ingressam por meios do Estado. Houve um aumento expressivo na apreensão de maconha e cigarros.

Como já noticiado pelo portal A Crítica, na última quarta-feira (20), uma ação integrada da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul que levou o Estado a registrar a maior apreensão de maconha já realizada no País com uma carga de 28 toneladas do entorpecente ingressada via Ponta Porã foi interceptada pelas forças de segurança. A carga foi avaliada em R$ 30 milhões.

A média mensal de apreensões da droga este ano é de aproximadamente 13 toneladas por mês, sendo que ano passado foi de pouco mais de seis toneladas mensais, segundo dados da Delegacia da PF de Campo Grande. O Estado soma 63,4 toneladas de maconha retidas em 2020, sendo que as apreensões em todo o ano passado chegaram a 79,8 toneladas.

Para o presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF), Luciano Barros, o aumento tem relação, também, com a sazonalidade do cultivo da maconha. "Este é o momento pós colheita no Paraguai, gerando maior pressão para a distribuição da maconha. O aumento de apreensão também indica mais atenção e eficiência dos órgãos de segurança na vigilância fronteiriça", considera Barros.





O superintendente da Polícia Federal de MS, Cleo Mazzotti, confirma que as quadrilhas de cigarro e maconha intensificaram a tentativa de ingresso no País. "As organizações criminosas apostam na redução da atuação policial por conta da pandemia e aumentaram o fluxo, porém nós continuamos atuando. Hoje há uma integração muito grande entre as forças policiais, em várias esferas, principalmente em Mato Grosso do Sul e no Paraná", afirma.

No Sul - O comparativo realizado pela Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, demonstra aumento de 876,14% na apreensão de cigarros no primeiro quadrimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, a PRF gaúcha apreendeu 3,29 milhões de maços de tabaco, contra 337,1 mil retidos no mesmo período do ano passado.

Para o superintendente da PRF do Rio Grande do Sul, Luís Carlos Reischak, os resultados operacionais são frutos do serviço de inteligência policial, investimento em tecnologias, qualificação dos agentes e da integração das forças de segurança. "É importante considerar que as fronteiras não estão fechadas para veículos de cargas, que são usados também no transporte de grande quantidade de ilícitos", apontou Reischak.

Assim como Reischak, Fuchs e Bini também creditam o aumento de apreensões à integração entre as forças de segurança. Bini atribuiu os índices às ações conjuntas como a Operação Muralha, integrada por 22 instituições e realizada duas vezes por ano. "Sentamos na mesma mesa e programamos juntos o que vai ser feito", define.