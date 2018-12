Quadrilha incendeia carros e explode duas agências bancárias em Morungaba (SP)

Os 13 mil moradores de Morungaba, localizada no interior de São Paulo, voltaram a viver momentos de terror na madrugada desta segunda-feira, 3. Uma quadrilha armada com fuzis queimou carros na principal via de acesso da cidade, atirou contra prédios e explodiu duas agências bancárias, na região central do município.

Pelo menos um dos cofres dos bancos foi levado pelos criminosos, mas o valor roubado não foi informado. Os alvos foram as agências do Bradesco e da Caixa Econômica Federal - os dois bancos já tinham sofrido ataques semelhantes na cidade, no ano passado.

De acordo com a Polícia Militar, as agências atacadas ficam separadas uma da outra por duas quadras. Os criminosos chegaram por volta de 3h30 em vários carros e, depois de explodir o prédio do Bradesco, atacaram a agência da Caixa. Os dois prédios ficaram danificados.

Durante as ações, integrantes da quadrilha atiraram para o alto e contra a fachada da agência dos Correios, que ficou marcada pelos tiros. Na fuga, os bandidos queimaram três carros na rodovia Constâncio Cintra (SP-360) para dificultar a perseguição pela polícia.

Apesar da violência dos ataques, ninguém ficou ferido. Nenhum suspeito tinha sido preso até publicação desta matéria.

Repetição

Em junho do ano passado, os criminosos também queimaram veículos na rodovia durante o ataque à agência da Caixa Econômica Federal. Naquela ocasião, os assaltantes atiraram contra a base da Polícia Militar e um policial ficou ferido por estilhaços.

Em abril de 2017, os alvos foram a agência do Banco do Brasil e um caixa eletrônico do Bradesco instalado na prefeitura. Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os roubos a banco vêm caindo no Estado. Foram 50 até outubro deste ano, contra 82 no mesmo período do ano passado.