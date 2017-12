Quadrilha especializada em roubos de veículos é presa pela PRF em Rio Brilhante

Todos da quadrilha sairam juntos da cidade de Rio Verde/GO e seguiriam para Ponta Porã/MS, em todos os celulares havia o contato uns dos outros - Divulgação

Os automóveis seriam levados para o Paraguai. Três pessoas foram presas e poderão responder por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa, e corrupção de menores. Um menor foi apreendido.

Na manhã desta quarta-feira (6), no km 340 da BR-163, em Rio Brilhante/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma quadrilha especializada em roubos de veículos e recuperou três automóveis.

Os policiais rodoviários federais avistaram um comboio composto por 3 carros passando pela Unidade Operacional em alta velocidade os quais apresentavam características de serem dublês.





A equipe realizou a abordagem dos automóveis onde tiveram a confirmação que todos eram clones.

O primeiro carro era um Ford/KA com placas aparentes de Quatro Barras/PR, conduzido por um homem, de 21 anos. Foi constatado que o veículo tinha sinais de adulteração, sendo as placas originais de Quirinópolis/GO, onde possuía registro de roubo/furto registrada no dia 26/10/2017.

O segundo veículo, um Nissan/Frontier com placas aparentes de Curitiba/PR tinha como motorista um homem, de 33 anos em companhia de uma passageira, de 23. Foi verificado pela equipe que o carro era clone, suas placas originais são de Jataí/GO, onde possuía queixa de roubo/furto no dia 26/11/2017.

O terceiro veículo foi um Fiat/Pálio Sporting com placas aparentes de Cruzeiro do Sul/PR, conduzido por um adolescente de 17 anos. Verificado os sinais identificadores foi constatado que as placas originais era de Acreúna/GO, também com registro de roubo/furto no dia 05/11/2017.

Todos da quadrilha sairam juntos da cidade de Rio Verde/GO e seguiriam para Ponta Porã/MS, em todos os celulares havia o contato uns dos outros. Todos afirmaram que se conheciam e que estavam juntos na prática do delito.

Os dois homens e a mulher foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante/MS. O adolescente foi encaminhado ao Conselho Tutelar da cidade.