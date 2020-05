Professora e filhos morrem em acidente na BR-262 após colisão com carreta

Nilda Torales é natural de Porto Murtinho, mas atuava na Rede Estadual de Ensino em Três Lagoas, onde morava há alguns anos - Foto: Reprodução

A professora Nilda Torales Ferreira, de 33 anos, e seus dois filhos morreram em um acidente na manhã desta quinta-feira (21) na BR-262, em Três Lagoas.

Segundo a Rádio Caçula, o acidente aconteceu por volta das 7h20, nas proximidades do distrito de Garcias. Para retirarem as vítimas, foi preciso utilizar alicates hidráulicos para abrir as ferragens do carro.

As causas do acidente estão sendo apuradas, mas a principal hipótese é de que Nilda iria realizar uma ultrapassagem quando acabou colidindo frontalmente com uma carreta tri-trem.

A identificação da professora foi descoberta quando a perícia foi até a escola das crianças e conversou com a diretora que confirmou a identidade da vítima.

Nilda Torales é natural de Porto Murtinho, mas atuava na Rede Estadual de Ensino em Três Lagoas, onde morava há alguns anos.