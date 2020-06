Professor é suspeito de aliciar alunos e ex-alunos menores de idade à prostituição

Delegacia de Proteção à Infância e Adolescência (Depca) - (Foto: Reprodução)

Um professor está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Infância e Adolescência (Depca) após ser denunciado por aliciar meninos que seriam alunos e ex-alunos dele, para se prostituir. Ele era uma especie de "cafetão" e intermediava o programa dos adolescentes com os clientes já adultos. A denúncia faz parte do movimento "ExposedCG", que iniciou na semana passada e vem sendo divulgado a todo instante relatos de homens e mulheres vítimas de algum tipo de abuso na Capital.

O adolescente foi ouvido na quinta-feira (4) acompanhado do pai em um depoimento especial. A denúncia é de que ele sofria esses tipos de aliciamentos por parte do professor há dois anos.

De acordo com o artigo 218-B do Código Penal, incluído pela Lei 12.015/2009 a pessoa que submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de dezoito anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Pune-se ainda quem facilitar a prostituição ou impedir ou dificultar que a vítima a abandone. O professor pode pegar de quatro a dez anos.