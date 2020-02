Professor é encontrado morto e com os braços amarrados em acasa alugada

Ele ainda relatou que após saber do fato, falou com o irmão, que confessou ter matado Márcio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi encontrado morto na madrugada de hoje (20), o professor Márcio Luiz Ferreira, 27, em uma casa alugada com as mãos amarradas para trás e com um corte no pescoço, em Corumbá, a 427 km de Campo Grande. Márcio estava desaparecido desde o final da manhã de ontem (19).

Segundo o Diário Corumbaense, um irmão do suspeito de cometer o crime, foi quem acionou a Polícia Militar, após sua mãe ligar e informar que o filho havia matado um homem. Ele ainda relatou que após saber do fato, falou com o irmão, que confessou ter matado Márcio.

O suspeito pelo crime, 20, teria revelado que matou porque vinha sendo ameaçado de morte por Márcio. A PM alega que depois de confessar o crime para a mãe e o irmão, o autor pegou uma mochila e foi embora de casa. Até o momento o carro do professor não foi encontrado e polícia investiga o caso.

Márcio Ferreira dos Santos era professor do ensino fundamental em Corumbá e Ladário e também era integrante da escola de samba Vila Mamona.