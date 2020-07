Primeiro dia de Toque de Recolher começa com fiscalização surpresa

A operação vai acontecer durante todos os 12 dias - (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Vigilância Sanitária, Guarda Civil Metropolitana e Agetran realizou uma ação surpresa na noite desta quarta-feira (8), para fiscalizar se bares e conveniências da Capital estão cumprindo com a nova medida de biossegurança contra o contágio do Covid-19, o Toque de Recolher às 20h.

A ação começou às 20h e contou ainda com o apoio da Polícia Militar. Ao todo, sete equipes percorreram todas as sete regiões da cidade com o objetivo de orientar, fiscalizar e até punir os estabelecimentos que não estiverem cumprindo com as medidas de biossegurança, o toque de recolher ou com outras irregularidades como alvará.

Os locais visitados continuam sendo os que tiveram maior número de denúncias de irregularidades registradas pela Guarda Metropolitana. A operação vai acontecer durante todos os 12 dias de mudança no horário do Toque, inclusive aos finais de semana e horários variados, na tentativa de coibir aglomerações e comportamentos que vão contra as medidas de segurança contra o coronavírus.

A ampliação do horário do Toque de Recolher levou em consideração a alteração da situação epidemiológica do Município, com o crescimento do número de casos confirmados e internações por Covid-19 e foi divulgada ontem, por meio de decreto.

A medida não se aplica a mercados, postos de combustíveis, farmácias e serviços de saúde, que podem funcionar em horário estabelecido no alvará de localização e funcionamento respectivo, bem como aos serviços de delivery, de coleta de resíduos, transporte coletivo, motorista de aplicativo e ações destinadas ao enfrentamento da COVID-19.