PRF registra 85% menos mortes no Carnaval de 2018 no Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou redução em todos os tipos de acidentes em rodovias rodovias federais do Mato Grosso do Sul, durante a Operação Carnaval, entre os dias 09 e 14 de fevereiro. Durante os seis dias, uma pessoa morreu em rodovias federais do Mato Grosso do Sul. No mesmo período do ano passado, foram registradas 7 (sete) mortes.

O número de pessoas feridas em razão de acidentes também caiu em mais de 32%. Foram 25 feridos durante o Carnaval de 2018 contra 37 no ano anterior. O número de acidentes total também reduziu de 38 em 2017 para 29 em 2018, representando redução de 24%.

A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 11.377 (onze mil e trezentos e setenta e sete) veículos durante os 06 (seis) dias de reforço na fiscalização. Foram mais de 3.680 quilômetros de rodovias federais que ganharam reforço no policiamento e aumento das fiscalizações. Na Operação Carnaval de 2018 a Polícia Rodoviária Federal flagrou 78 (setenta e oito) motoristas embriagados e 19 (dezenove) foram presos pela infração.

A infração mais flagrada foi o excesso de velocidade: 5.088 veículos trafegando acima da velocidade máxima permitida. Passageiros e crianças sem equipamento de segurança representam 80% das autuações por não utilização do sistema em relação aos motoristas. Foram 50 (cinquenta) motoristas autuados sem o cinto de segurança, contra 194 passageiros e crianças sem o equipamento. Câmeras instaladas pela Concessionária CCR MS VIA na rodovia BR-163 auxiliaram na fiscalização de ultrapassagens e condutas abusivas ocorridas fora do alcance visual dos policiais.

Durante o Carnaval Policiais e equipes da Concessionária trabalharam na fiscalização e na Educação para o Trânsito. Ao todo foram seis horas de fiscalização em 3 (três) dias, que resultou na fiscalização de 167 veículos. As câmeras auxiliaram na autuação de 70 (setenta) infrações de trânsito, destas 31 (trinta e uma) por ultrapassagens proibidas. O número infrações de ultrapassagens proibidas alcançou 353 (trezentos e cinquenta e três) motoristas autuados no Estado.

Ações Educativas foram realizadas e alcançaram 4.016 (quatro mil e dezesseis) pessoas. No cinema rodoviário, motoristas e passageiros são convidados a assistir uma pequena sessão e refletir sobre sua responsabilidade na segurança do trânsito.

A Operação Carnaval 2018 no Mato Grosso do Sul também resultou em prisões, apreensões de drogas, contrabandos, munições e veículos roubados: Anfetaminas/Barbitúricos: 25 g; Cocaína: 5,700 kg; Maconha: 123,600 kg; Munições: 6. Foram 9 (nove) veículos adulterados e recuperados e também 51 pessoas presas nas rodovias federais do Estado.