PRF recupera veículo roubado em Brasília que iria para o Paraguai

Na noite de ontem, 02 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e prendeu dois homens, inclusive o “batedor”.

A equipe policial fazia ronda de fiscalização na rodovia BR-267, entre os municípios de Ponta Porã e Maracaju quando observaram dois veículos trafegando juntos, indo sentido a cidade fronteiriça.

Acompanharam os veículos e os abordaram no Distrito de Vista Alegre. O primeiro automóvel era um Fiat/Fiorino com placa aparente de Crixas/GO, conduzido por um homem de 58 anos. Ele apresentou o documento do veículo que tinha indícios de inautenticidade. O segundo, um M. Benz/Vitot 119 com placa de Belo Horizonte/MG era conduzido por um homem de 31 anos.

Em vistoria aos veículos os policiais verificaram adulterações nos sinais identificadores do Fiorino, que tem placa original de Belo Horizonte/MG com ocorrência de furto/roubo na data de 10/08/2016 em Brasília/DF. O veículo M.Benz não tinha sinais de adulteração.

Em ambos os veículos foram encontrados escondidos rádios comunicadores, sugerindo que o M. Benz seria o “batedor” do veículo roubado. Os celulares dos dois homens haviam o contado um do outro, confirmando a suspeita da equipe.

Os dois homens foram presos e encaminhados com os veículos para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados/MS.

