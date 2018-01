PRF recupera veículo roubado e prende homem com uma menor

O condutor, e veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Naviraí/MS, e a adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar - Foto: Policia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã de hoje, 31 de janeiro, um automóvel roubado no km 33 da BR-163, em Eldorado/MS Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo I/Chevrolet Agile com placas aparentes de Florianópolis/SC, conduzido por um homem de 30 anos, tendo como passageira uma adolescente. A menor, de 15 anos, declarou que foi convidada para viajar até a cidade paraguaia Salto del Guairá, na companhia do motorista e não sabia do motivo da viajem.

A equipe constatou que o CRLV apresentado pelo motorista havia indícios de adulteração, e que o formulário tinha sido roubado em Biguaçu/SC, no dia 04/10/2017. O automóvel, com placas originais de Porto Alegre/RS, tinha registro de roubo/furto ocorrido no dia 16/11/2017. O motorista foi preso em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, corrupção de menor e uso de documento falso. O condutor, e veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Naviraí/MS, e a adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar.