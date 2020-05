PRF recupera veículo e prende batedor em Rio Brilhante

Os dois foram detidos e encaminhados, junto com os veículos, para a Polícia Civil em Rio Brilhante - Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta segunda-feira (25), em Rio Brilhante, um veículo furtado em São Paulo. Outro motorista, que informava sobre fiscalizações no trajeto, foi preso.



Os policiais rodoviários federais faziam fiscalização no km 324 da BR-163, onde foram abordados dois veículos. Um VW/Fox, placas de Embu (SP), e um Fiat/Punto com placas aparentes de São Paulo (SP). Os motoristas, de 29 e 41 anos, respectivamente, demonstraram nervosismo, levantando suspeita nos policiais.

Durante a fiscalização, os agentes descobriram que o Fiat/Punto possuía placas adulteradas. As verdadeiras são de Campinas (SP) com registro de furto desde o dia 13 de maio.



O motorista disse ter adquirido o carro em Guarulhos (SP) pela quantia de R$ 5 mil e pretendia trocá-lo em Amambai por um cavalo e uma plantação de alfafa. O condutor do VW/Fox confessou que daria apoio ao outro envolvido durante a viagem e receberia aproximadamente R$ 800 pelo serviço.



Os dois foram detidos e encaminhados, junto com os veículos, para a Polícia Civil em Rio Brilhante.