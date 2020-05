PRF recupera veículo durante apoio a barreira sanitária em Campo Grande

Eles foram presos e encaminhado para a Depac em Campo Grande junto com o automóvel - Foto: Divulgação

Foi recuperado nesta terça-feira (26), em Campo Grande, um carro com ocorrência de roubo/furto na Bahia. A equipe estava na Barreira Sanitária quando flagrou dois homens com o carro.

Os policiais faziam fiscalização no km 326 da BR-262, onde era realizada uma barreira sanitária da prefeitura do município. Durante a abordagem de um Ford/Focus, placas aparentes de Salvador (BA),o motorista, de 28 anos, e o passageiro, de 25 anos, demonstraram nervosismo.



Após chegar o carro, a equipe descobriu que as placas eram falsas. As verdadeiras eram de Lauro de Freitas (BA) com registro de roubo/furto.



Os suspeitos confessaram que receberam o veículo em Feira de Santana (BA) e levaria até Ponta Porã. Ambos não quiseram informar o quanto receberia pelo serviço. Eles foram presos e encaminhado para a Depac em Campo Grande junto com o automóvel.