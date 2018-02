PRF recupera no MS veículo roubado e clonado em Cuiabá/MT

A condutora declarou ter comprado o automóvel pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) há aproximadamente 04 meses, em Cuiabá/MT - Foto: Policia Rodoviária Federal

Na tarde de sábado, 17 de fevereiro, em Água Clara/MS, no km 143 da BR-262, os policiais rodoviários federais abordaram o veículo VW/Nova Saveiro com placas aparentes de Cuiabá/MT, conduzido por uma mulher de 30 anos. Os policiais rodoviários federais constataram que o veículo era clonado, com placas originais de Barra do Garças/MT, onde tinha registro de roubo/furto na cidade de Cuiabá/MT em 31/10/2017.

A condutora declarou ter comprado o automóvel pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) há aproximadamente 04 meses, em Cuiabá/MT.

Diante dos fatos, a condutora foi presa em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor sendo encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara/MS juntamente com o veículo.