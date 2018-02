PRF recupera no MS caminhonete roubada no Rio de Janeiro

O condutor declarou que pegou o veículo na cidade de São Paulo/SP, e levaria até Corumbá/MS - Divulgação

Na noite de ontem, 14 de fevereiro, em Água Clara/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e prendeu um homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



No km 141 da BR- 262, foi dada a ordem de parada ao automóvel MMC/L200 Triton Savana com placas aparentes de Bauru/SP, conduzido por um homem de 42 anos.



O CRLV apresentado pelo motorista era falso. A equipe constatou que a caminhonete tinha sinais de adulteração com placas originais do Rio de Janeiro/RJ, onde possuía registro de roubo e furto registrado no dia 10/12/2017.



O condutor declarou que pegou o veículo na cidade de São Paulo/SP, e levaria até Corumbá/MS.



O motorista e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas/MS.