PRF recupera no MS caminhonete de luxo roubada em João Pessoa

Na noite desta segunda-feira, 05, no km 23 da BR-262,em Três Lagoas/MS, os policiais rodoviários federais recuperaram um veículo com registro de roubo/furto no estado da Paraíba. Foi dada a ordem de parada ao veículo VW/Amarok CD 4x4 High com placas aparentes de Recife/PE, conduzido por um homem de 38 anos, em companhia de uma passageira de 31.

Durante a abordagem, verificou-se que o CRLV do veículo possuía suspeita de inautenticidade e caminhonete possuía características de clone. Foi constatado que o veículo tinha sinais de adulteração com placa original de Campina Grande/PB, e tinha registro de roubo/furto na cidade de João Pessoa/PB no dia 01/01/2018.

O condutor declarou que pegou a caminhonete em São Bernardo do Campo/SP e levaria para o Paraguai. O motorista foi preso em flagrante por uso de documento falso, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A passageira também poderá responder pelos mesmos crimes. Os dois ocupantes do veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Três Lagoas/MS. A caminhonete foi entregue na Delegacia de Polícia Civil.