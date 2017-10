PRF recupera motocicleta com registro de roubo/furto na BR-262

Da Redação com assessoria

No início da manhã de ontem (30), no km 600 da BR-262, em Miranda/MS, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Honda/CG Titan com placas de Anastácio/MS, o condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga.

A motocicleta seguia com dois ocupantes sentido Campo Grande/MS.

Alguns quilômetros à frente, a moto adentrou em alta velocidade em uma estrada vicinal, onde perdeu o controle e caíram. Os dois ocupantes ainda tentaram fugir a pé, mas foram presos pela equipe policial.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que a moto tinha registro de roubo/furto em Anastácio/MS, no dia anterior.

Os dois indivíduos, sendo um deles menor de idade, possuíam extensa ficha criminal.

O condutor, o passageiro e a motocicleta foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda/MS.