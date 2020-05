PRF recupera em Rio Brilhante veículo roubado no Ceará

Os envolvidos e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil em Rio Brilhante - Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta quarta-feira (20), em Rio Brilhante, veículo com registro de roubo em Fortaleza (CE).



A equipe fazia fiscalização no km 313 da BR-163, quando foi dada ordem de parada a um Jeep/Renegade com placas de Palmas (TO), conduzido por um homem, de 36 anos, tendo como passageira uma mulher, de 26 anos.



Devido ao nervosismo dos suspeitos, foi realizada uma vistoria nos elementos identificadores do veículo e constatou-se que estavam adulterados. Em consulta aos sistemas, os policiais verificaram que as placas apresentadas eram falsas, sendo as originais de Fortaleza (CE), com ocorrência de roubo desde fevereiro deste ano na capital cearense.



Ao serem questionados, o motorista disse não saber que o veículo era roubado e que foi chamado pela passageira, já que era habilitado, para buscar o veículo em Campo Grande e levar até Dourados. Pelo transporte, disse que receberia R$ 400,00.

A mulher informou ter pego o veículo a pedido do namorado, também apresentou o laudo de vistoria da transportadora que estava em nome dela. Os envolvidos e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil em Rio Brilhante.