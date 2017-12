PRF recupera em Miranda veículo roubado que iria para a Bolívia

PRF recupera renault Duster roubado em São Paulo - Divulgação/PRF

Na tarde dessa terça-feira (12), na altura do km 600 da BR-262, em Miranda, uma equipe da PRF deu ordem de parada a um Renault/Duster, com placas aparentes de São Paulo/SP. A ordem não foi acatada e iniciou-se um breve acompanhamento tático que se estendeu até o km 617.

Abordada, a condutora do veículo, uma mulher de 29 anos, afirmou não possuir CNH. Em verificação aos sinais identificadores do veículo, foi constatado que se tratava, originalmente, de um Renault/Duster com placas de São Bernardo do Campo/SP que possuía registro de furto/roubo na delegacia de São Caetano do Sul/SP na data de 07/12/2017.

A mulher informou que pegou o veículo na capital paulista e o entregaria em Corumbá a um estrangeiro.

A ocorrência foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as devidas providências.