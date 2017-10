PRF recupera, em Águas Claras/MS, utilitário de luxo clonado

Da Redação com assessoria

O motorista confessou que receberia a quantia de R$ 1.500,00 pelo serviço - Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no início da manhã de sábado (21), em Água Clara/MS, um veículo com utilitário de luxo.

Os policiais fiscalizavam na BR-262 km 142 quando abordaram um Fiat/Toro com placa aparente de Brasília/DF, conduzido por um homem de 37 anos. O motorista apresentou o documento do veículo com indícios de falsificação. Transparecendo nervosismo, ele deu respostas incongruentes acerca da viagem.

Em verificação ao utilitário, foi constatado adulterações nos elementos de identificação veiculares. Após consulta aos sistemas e vistoria no veículo, não foi possível identificar a placa original.

O motorista declarou que recebeu o veículo na cidade de Caldas Novas/GO, pretendia levá-lo até Ponta Porã/MS, onde receberia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo serviço.

O homem foi preso em flagrante por uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo encaminhado para Delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas/MS, juntamente com o veículo.