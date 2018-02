PRF recupera dois veículos roubados e prende o batedor em uma motocicleta

O condutor saiu ileso do veículo, já admitindo que estava transportando veículo roubado - Foto: Policia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no final da noite de ontem, 04 de fevereiro, dois veículos roubados no Estado de Minas Gerais e prendeu três homens: de 19, 25 e 33 anos.



A equipe policial fiscalizava na Unidade Operacional da PRF em Ponta Porã/MS, BR-463 km 68, quando deram a ordem de parada a três veículos: uma HONDA/Titan, um FORD/Ecosport e um TOYOTA/Hilux. Somente o condutor da motocicleta obedeceu a ordem. Os outros dois veículos iniciaram fuga sentido Ponta Porã.



Após 10 quilômetros de acompanhamento tático pela BR-463, o Ecosport perdeu o controle da direção e saiu de pista. O condutor saiu ileso do veículo, já admitindo que estava transportando veículo roubado.



Mantendo a busca, um pouco mais a frente, o motorista da Hilux tentava adentrar em uma via vicinal quando foi interceptado pelos policiais. O homem não resistiu à prisão.



Em verificação aos veículos, observou-se que ambos trafegavam com placas falsas e tinham registro de furto/roubo. O Ecosport tem placa de Ribeirão das Neves/MG, já a Hilux tem placa original de Sete Lagoas/MG.



Questionados, os dois homens afirmaram que estavam atuando em conjunto e o motociclista agia como batedor dos dois automóveis.



Diante dos fatos, os três veículos foram apreendidos e seus condutores presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Civil de Ponta Porã/MS.