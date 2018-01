PRF recupera carro de luxo roubado no interior de SP

Policiais rodoviários federais checam identificação do veículo - Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, em Rio Brilhante, no final da tarde de sexta-feira, 26 de janeiro, um veículo roubado no ano de 2016.

Durante fiscalização de rotina na BR-163 km 323, os policiais abordaram o veículo KIA/OPTIMA com placa aparente de Arcos/MG conduzido por um homem de 21 anos. O motorista disse que não portava o documento do veículo e demonstrava nervosismo excessivo.

A equipe procedeu então a uma vistoria no veículo e observaram adulteração nos sinais de identificação veicular. Os policiais constataram que o automóvel, na verdade, tinha placa de Ribeirão Preto, interior de SP, com ocorrência de roubo em 25 de novembro de 2016, na cidade do emplacamento.

Indagado sobre os fatos o condutor informou que comprou o veículo em Belo Horizonte no valor de R$ 64 mil, mas não possuía nenhuma documentação de compra e venda do automóvel. Sobre a viagem disse que iria até a cidade de Dourados para visitar seu pai.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante juntamente com o veículo.