PRF prende três pessoas por tráfico de drogas em ônibus interestadual

Na madrugada de hoje, 12 de fevereiro, em Água Clara/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 3kg de cocaína com três passageiros em um ônibus interestadual.



Os policiais fiscalizavam na BR-262 km 141, na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram um ônibus que faz a linha Campo Grande/MS – Bauru/SP. O veículo tinha 30 passageiros e três chamaram a atenção da equipe pelo nervosismo.



Questionados sobre a viagem, as duas mulheres (de 20 e 30 anos) e o homem (33 anos) prestaram informações contraditórias. Em vistoria às suas bagagens nada foi encontrado. O homem não possuía malas.

Desconfiados do comportamento e do nervosismo das mulheres, uma policial procedeu uma busca pessoal quando sentiu um volume na região pélvica. Em uma sala reservada foi constatado que ambas carregavam um pacote com aproximadamente 1,4kg de cocaína cada.



Inqueridas, uma das mulheres informou que o homem as mandou transportar o entorpecente até São Paulo/SP. Ela informou ainda que haviam peças de roupas dele em uma das malas. Ela admitiu que aceitou pois, ele disse que pagaria as despesas de viagem, uma vez que ela havia sido assaltada na cidade de Corumbá/MS. A outra mulher (30 anos) é angolana e não respondeu pois não fala português. O homem é nigeriano.



Os três foram encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.