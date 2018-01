PRF prende na 163 homem com mando de prisão em Minas

PRF prende homem com mando de prisão - Divulgação/PRF

No final da tarde dessa quarta-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu um homem por existir mandado de prisão em aberto.

Os policiais fiscalizavam no km 33 da BR- 163, em Eldorado, interior de MS, e foi dada a ordem de parada ao veículo Scania/R124 com placas de Contagem/MG, atrelado ao semirreboque com placas de Candelária/RS e Porto Alegre/RS, conduzido por um homem de 53 anos.

Em consultas aos sistemas da PRF, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do motorista. Em verificação mais detalhada descobriram que ele responde por crime de trânsito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O condutor foi encaminhado à Polícia Civil de Eldorado.