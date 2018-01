PRF prende 5 pessoas neste final de semana por embriaguez

O motorista de 31 anos declarou que estava em uma festa, e teria consumido bebida alcoólica. - Divulgação

Na noite do último dia 13 de janeiro, no km 18 da BR-267, foi dada a ordem de parada ao veículo Vw/Gol 100 com placas de Dracena/SP.

O motorista de 31 anos declarou que estava em uma festa, e teria consumido bebida alcoólica. Ao ser feito o teste de alcoolemia constatou-se 0.82 miligramas de álcool por litro.

O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Bataguassu/MS.

Paranaíba/MS

Na noite do último dia 13 de janeiro, no km 98 da BR-158, foi dada a ordem de parada ao automóvel GM 2002/2002 com placas de Paranaíba/MS, conduzido por um homem de 43 anos em companhia do passageiro de 43 anos.

O motorista fez o teste do bafômetro tendo como resultado 1,30 miligramas de álcool.

O condutor foi preso pelo crime de embriaguez ao volante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba/MS.

Nova Alvorada do Sul

Na manhã de ontem 14 de janeiro, os policiais rodoviários federais abordaram o carro Corsa Sedan/GM com placas de Nova Alvorada do Sul/MS.

O motorista de 54 anos realizou o teste de etilômetro o qual foi constatado embriaguez ao volante com resultado de 0.44mg/l.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul/MS.

São Gabriel do Oeste/MS

Na noite de ontem , 14 de janeiro, no km 612 da BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou o veículo VW/Golf 1,6 com placas de Campo Grande/MS, conduzido por um homem de 21 anos, em companhia de quatro passageiros de 15,16,18 e 31 anos.

Na abordagem do referido automóvel a equipe sentiu o cheiro de álcool vindo do motorista. O mesmo declarou que havia bebido duas latas de cervejas no final da tarde.

Ao ser submetido ao exame de alcoolemia constatou-se 1,08 miligramas de álcool por litro.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste/MS.

Guia Lopes da Laguna/MS

Os policiais rodoviários federais abordaram o automóvel Gm/Vectra Gl com placas de Campo Grande/MS, no km 476 da BR-267.



O condutor de 62 anos, acabou batendo em dois veículos sendo uma moto com placas de Guia Lopes da Laguna/MS, e um Fiat Uno com placas também de Guia Lopes da Laguna/MS.

O motorista tentou fugir, porém foi contido por um dos passageiros do carro atingido até a chegada da PRF.

O motorista se negou a realizar o teste do etilômetro e afirmou que havia ingerido bebida alcoólica.



O condutor foi encaminhado à Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna/MS.