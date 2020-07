PRF interceptou transporte de entorpecentes em Sidrolândia

A equipe de serviço na Base Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Sidrolândia ontem (14/07) interceptou um veículo que transportava entorpecentes e prendeu dois indivíduos. - (Foto:Divulgação)

Por volta das 12 horas em fiscalização de rotina no km 416.0 da BR 060, os policiais realizaram a abordagem ao veículo Renault/Logan ZEN10MT, cor prata, de placas QXN-3403/MG, conduzido por M. A. B. (31 anos) e tendo como passageiro P. H. S. R. (28 anos).

Durante a abordagem ambos apresentaram nervosismo exacerbado e deram respostas desconexas quanto aos motivos da viagem, o que gerou suspeita, e por isso a equipe resolveu aprofundar a fiscalização no veículo.

Após fiscalização detalhada foi identificada a presença de compartimentos preparados e ocultos para transporte de entorpecente, como, caixa de areia, sob o banco traseiro e assoalho do porta-malas.

Com a abertura dos locais, os policiais encontraram no automóvel 49,05 quilos de maconha e 1,9 quilos de skunk, divididos, respectivamente em 90 tabletes e 6 buchas. Os suspeitos disseram que levariam a droga de Ponta Porã-MS a Barra do Garças-MT.

Dentro do veículo foi encontrado um contrato de locação de veículo de uma empresa em nome de outro indivíduo. Os presos, veículo e entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.