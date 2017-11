PRF intercepta mais de 37 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

O motorista declarou que levaria o veículo de Campo Grande/MS até Mineiros/GO. - Divulgação

Na madrugada desta quinta-feira (16), na rodovia BR-163 km-613, em São Gabriel do Oeste/MS a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o automóvel Fiat/Doblo com placas de São Paulo, conduzido por um homem, de 28 anos.

Foi constatado que o carro estava carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, ao todo somaram 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) pacotes e 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos) maços do ilícito.

O motorista declarou que levaria o veículo de Campo Grande/MS até Mineiros/GO.

O condutor, automóvel e os cigarros foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande/MS.