PRF intercepta 14 kg de cocaína escondida em compartimento oculto de veículo

Os policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, no início da tarde de hoje, 25 de janeiro, 14kg de cocaína e prenderam um homem na BR-163 km 323 em Rio Brilhante/MS.



A equipe fiscalizava em frente a Unidade Operacional da PRF, quando deram ordem de parada a um Ford/Fiesta com placa de Campo Grande/MS. O motorista, de 35 anos, apresentou a documentação do veículo no entanto, se mostrou bastante nervoso com a presença dos policiais e não soube explicar os motivos da viagem.

Em verificação minuciosa ao veículo, os PRFs encontraram, escondidos em compartimentos ocultos no assoalho dianteiro direito e no compartimento do motor, vários invólucros. Ao todo foram 13 tabletes que continham cocaína e totalizaram 14 kg (quatorze quilos) do entorpecente.

Questionado sobre a droga o homem informou que é o dono do veículo e que foi ele próprio quem preparou o compartimento oculto para transporte do ilícito. Ele informou ainda que carregou o veículo com o entorpecente em Ponta Porã/MS e levaria até a cidade de Presidente Prudente/SP, onde receberia pelo transporte.



O homem foi preso e encaminhado junto com o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante/MS.