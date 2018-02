PRF inicia nesta sexta-feira Operação Carnaval 2018; velocidade, embriaguez e ultrapassagens são alvos da fiscalização

O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do Órgão - Foto: Policia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Carnaval 2018 na meia-noite de hoje (0h de sexta-feira - 09) até às 23h59 de quarta-feira (14). A ação é mais uma etapa da Operação RodoVida, que começou no dia 22 de dezembro de 2017 e se encerrará no dia 18 de fevereiro de 2018.

O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do Órgão.





A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas como: Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

No estado do Mato Grosso do Sul, são 3.670 quilômetros de rodovias federais, 10 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado. O trabalho contará com reforço no efetivo. Policiais do setor administrativo reforçarão a fiscalização principalmente nos trechos onde há maiores índices de acidentes, de acordo com as estatísticas do órgão no Estado.





Com foco na redução de acidentes, a PRF promoverá ações educativas que buscam sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos, condutores serão convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.





Dicas para uma viagem segura

Revisão preventiva – Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado. Verificar a presença e o estado dos equipamentos de porte obrigatório, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda e limpadores de parabrisa.

Planejamento da viagem – O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer documentação pessoal e do veículo.

Pausas para descanso – O condutor deve programar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da "hipnose rodoviária", na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora;

Previsão do tempo – Procurar se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disponibiliza gratuitamente informações sobre o clima no endereço www.inmet.gov.br;

Atenção redobrada – Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local.

Descanso – Durma bem antes de qualquer viagem de automóvel. O sono e o cansaço são grandes inimigos de uma viagem segura.

Cinto de segurança – Use sempre o cinto de segurança, este equipamento é obrigatório para todos os ocupantes do veículo.





Restrições de tráfego

A fim de promover a fluidez e maior segurança do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas.

No feriado de carnaval, os dias e horários de restrição serão:

Sexta-feira

09/02/2018 - 16h às 22h;

Sábado

10/02/2018 - 06h às 12h;

Terça-feira

13/02/2018 - 16h às 22h;

Quarta-feira

14/02/2018 - 06h às 12h.

Em caso de emergência, ligue 191.

LANÇAMENTO NO MATO GROSSO DO SUL

A abertura oficial da Operação Carnaval 2018 será em Corumbá/MS, na BR-359, no Portal de Entrada de Corumbá/Ladário, às 08:30h da manhã.

Em Campo Grande/MS, a abertura será às 16h na rotatória da BR-163 próximo ao Shopping Bosque dos Ipês (saída para Cuiabá/MT).