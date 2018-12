PRF inicia a operação Ano Novo nas estradas federais de Mato Grosso do Sul

Durante os cinco dias de Operação é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais (cerca de 30 a 40%), o que contribui para o aumento da violência no trânsito. - Divulgação

A ação vai até a meia-noite de terça-feira (1º); em virtude das férias escolares, atenção será redobrada no aspecto segurança, incluindo cintos de segurança e dispositivos destinados às crianças.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a zero hora desta sexta-feira (28) a Operação Ano Novo 2018. A ação vai até a meia-noite de terça-feira (1º de janeiro de 2019). Em virtude das férias escolares, atenção será redobrada no aspecto segurança, incluindo cintos de segurança e dispositivos destinados às crianças, bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação.

Durante os cinco dias de Operação é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais (cerca de 30 a 40%), o que contribui para o aumento da violência no trânsito. A PRF contará com o reforço dos policiais do setor administrativo que concentrarão a fiscalização nos horários e locais onde ocorre a maior incidência de acidentes, conforme as estatísticas do órgão.

Para reduzir o número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro), radares portáteis e priorizará ações preventivas para redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.

Em Mato Grosso do Sul para fiscalizar os 3.652 quilômetros de rodovias federais, as 9 delegacias e 22 unidades operacionais vão intensificar as atividades durante o feriado.

Restrição de trânsito

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas não vão poder circular na terça-feira (1º), das 14h às 22h.

Em 2017

No feriado de Ano Novo 2017 a PRF registrou, em Mato Grosso do Sul, 2.099 de flagrantes de excesso de velocidade, 121 infrações de ultrapassagens indevidas, sendo dessas, 109 praticadas em faixa dupla contínua. O não uso do cinto de segurança foi responsável por 106 infrações, sendo 75 pelos passageiros do banco traseiro e 22 por crianças não estarem na cadeirinha ou assento de elevação. Nos quatro dias do feriado, foram notificados 15 acidentes, sendo 2 graves. 17 pessoas ficaram feridas e 1 pessoa morreu. Foram realizados 2.089 testes de etilômetro, 31 pessoas autuadas e 9 pessoas presas por embriaguez ao volante.