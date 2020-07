PRF faz operação e apreende 200 mil maços de cigarros em Mundo Novo

(Foto: Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação conjunta com a Receita Federal, apreendeu ontem (8), 200 mil maços de cigarros contrabandeados em Mundo Novo.

De acordo com o a PRF, as equipes receberam informações de que uma casa funcionava como entreposto de cigarros de origem estrangeira. No local, foi encontrado um caminhão Ford/Cargo, placas de Correntina (BA), carregado com 200.000 maços de cigarros.

O imóvel estava vazio. O veículo e a carga foram escoltados para a Receita Federal de Mundo Novo.