PRF faz duas apreensões em ônibus de viagem

Uma pessoa foi presa e uma menor apreendida - Divulgação

São Gabriel do Oeste/MS

No começo da tarde desta terça-feira (05 de dezembro) no km 612 da BR-163, a Polícia Rodoviária Federa (PRF), apreendeu maconha em ônibus intermunicipal com itinerário Campo Grande/MS – São Gabriel do Oeste/MS.

Ao realizar vistoria no compartimento de passageiros, interno do veículo, foi encontrada uma mochila com dois tabletes de maconha que era de propriedade de uma adolescente de 17 anos. Ao todo totalizaram 2,3kg do ilícito.

A adolescente declarou ter pego a droga em Campo Grande/MS, e levaria para São Gabriel do Oeste/MS.

A menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar de São Gabriel do Oeste/MS, e a droga para a Polícia Civil da cidade.

Nova Alvorada do Sul/MS

No final da tarde desta terça-feira no km 241 da BR-267, os policiais rodoviários federais apreenderam 9,5 kg de maconha em um ônibus de viagem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontrou dentro de uma bagagem 13 tabletes de maconha que eram de propriedades de uma mulher, de 28 anos.

A passageira declarou ter pego a droga em Campo Grande/MS, levaria até Campinas/SP e lá receberia pelo tráfico. Ao todo somaram 9,5 kg do ilícito.

A droga e a passageira foram encaminhadas para a Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul/MS.