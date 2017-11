PRF e Receita Federal apreendem maconha escondida no tanque de combustível de uma carreta na BR-163

Os policiais encontraram, nos tanques de combustível da carreta, vários tabletes de maconha, que preencheu completamente o compartimento - Divulgação

Na tarde de ontem, 07 de novembro, a PRF e a RFB apreenderam maconha escondida no tanque de combustível de uma carreta, na BR-163, em Caarapó/MS.

Os agentes da RFB fiscalizavam a carreta Scania/R124 com placas de Cascavel/PR, conduzido por um homem de 36 anos, e desconfiaram que a carreta continha algum ilícito em meio a carga de milho e acionou a PRF.

Os policiais verificaram os sinais identificadores e observaram adulterações no semirreboque. Observando o nervosismo do condutor, a equipe policial procedeu a uma fiscalização detalhada do veículo.

Os policiais encontraram, nos tanques de combustível da carreta, vários tabletes de maconha, que preencheu completamente o compartimento. Ao todo somaram 465kg (quatrocentos e sessenta e cinco quilos) da droga. Apenas um terceiro tanque atrás da cabine da carreta continha óleo diesel.

Notas fiscais indicavam que a carreta seria levada até o Porto de Paranaguá/PR, onde seria entregue a carga de milho.

A carreta e a droga foram encaminhadas à Polícia Federal de Dourados/MS.