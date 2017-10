PRF apreende R$ 295 mil em fundo falso de veículo

Da Redação com assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, segunda-feira(23), R$ 295 mil reais escondidos em um veículo.

Os policiais realizavam umA fiscalização de velocidade. Quando retornavam para a Unidade Operacional avistaram um Ford/Fiesta com placa de Cambara/PR trafegando em sentido contrário. O veículo foi abordado na BR-163 km 40, no perímetro urbano da cidade de Eldorado/MS.

Todos os ocupantes do veículo se mostraram bastante tensos e nervosos com a abordagem policial, razão pela qual a fiscalização continuou na Unidade Operacional da PRF. Em vistoria minuciosa os policiais encontraram em um fundo falso do veículo R$ 295 mil (duzentos e noventa e cinco mil reais).

Ao serem questionados, o passageiro do banco traseiro, um homem de 23 anos afirmou que pegou parte do dinheiro na rodoviária de Ubiratã/PR, outra parte foi pega em Cascavel/PR. O dinheiro seria levado até a cidade de Ponta Porã/MS e entregue a um “paraguaio” para pagamento de objetos contrabandeados. As duas mulheres que são gêmeas e tem 19 anos, foram pagas para dirigir afim de não chamar atenção em fiscalizações.

Os três ocupantes foram encaminhados à Polícia Federal de Naviraí/MS para serem ouvidos e apurado a origem lícita do dinheiro.