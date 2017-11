PRF apreende pasta-base de cocaína com passageira de ônibus

ESPORTE 'Não ganhamos nada, tem muitos pontos em disputa', alerta Balbuena no Corinthians

FOTOGRAFIA Câmara recebe exposição fotográfica do Projeto Click Verde

VARIEDADES Peças do figurino da saga 'Crepúsculo' serão leiloadas na internet

ECONOMIA Goldman e fundo soberano da China planejam investir até US$ 5 bi nos EUA

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados