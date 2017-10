PRF apreende passageiro com arma de fogo na BR-262

Da Redação com assessoria

O passageiro e o revólver foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara/MS - Divulgação/PRF

No último domingo (22), no km 141 da BR-262, em Água Clara/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um revólver em ônibus de viagem com itinerário Cáceres/MT - Araçatuba/SP.

Os policiais encontraram dentro de uma mochila um revólver cal .38 com numeração raspada e 3 minuções intactas, que eram de propriedade de um homem, de 22 anos.



Foi dada voz de prisão ao passageiro pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por estar com a numeração raspada. Ele declarou ter pago a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e a mesma era para seu uso pessoal.

O passageiro e o revólver foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara/MS.