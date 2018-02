PRF apreende no MS grande quantidade de mercadoria por descaminho

O condutor de 41 anos, declarou que iria transportá-las até o Estado de São Paulo e que já havia realizado outras viagens semelhantes - Foto: Policia Rodoviária Federal

Na madrugada desta sexta-feira (16 de fevereiro), na altura do km 598 da BR-262, em Miranda/MS agentes da PRF abordaram um caminhão de mudança que seguia de Corumbá/MS com destino ao Estado de São Paulo. No compartimento de carga do veículo havia eletrodomésticos, porém, foi constatado que da metade até o fundo da carroceria existiam inúmeros fardos de vestuários. Os produtos estavam desacompanhados de qualquer documentação que comprovasse o pagamento dos impostos devidos.

O condutor de 41 anos, declarou que iria transportá-las até o Estado de São Paulo e que já havia realizado outras viagens semelhantes. Os produtos, veículo e o condutor foram encaminhados para a Receita Federal de Corumbá/MS.