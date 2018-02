PRF apreende meio milhão de maços de cigarros contrabandeados na rodovia BR-163

O caminhão bitrem, Scania/G380, com placa de Maringá/PR, foi abordado por policiais rodoviários federais no km 352, da BR-163 e era conduzido por um homem de 32 anos - Foto: Policia Rodoviária Federal

Na noite de ontem (08) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou o contrabando de aproximadamente 500.000 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, na rodovia BR-163, em Rio Brilhante/MS. O caminhão bitrem, Scania/G380, com placa de Maringá/PR, foi abordado por policiais rodoviários federais no km 352, da BR-163 e era conduzido por um homem de 32 anos.

Nos dois reboques havia aproximadamente 1.000 caixas de cigarros contrabandeados (50.000 pacotes – 500.000 maços). O motorista foi preso em flagrante e ,com a carreta, encaminhado para a Polícia Federal em Dourados/MS.