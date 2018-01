PRF apreende maconha em veículo roubado no Estado de Minas Gerais

A equipe constatou que o automóvel estava com sinais de adulteração, com placas originais de Passos/MG, onde tinha registro de roubo/furto no dia 02/04/2017 - Foto: Policia Rodoviária Federal

No final da manhã desta sexta-feira, 12 de janeiro, os policiais rodoviários federais apreenderam uma grande quantidade maconha no km 382 da BR-163, em Nova Alvorada do Sul/MS. Foi dada a ordem de parada ao veículo Nissan/Frontier com placas aparentes de Dourados/MS, o motorista não obedeceu a ordem e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente o condutor abandonou o carro e fugiu para a mata existente às margens da rodovia, não sendo possível localizá-lo.

A equipe constatou que o automóvel estava com sinais de adulteração, com placas originais de Passos/MG, onde tinha registro de roubo/furto no dia 02/04/2017. Na caçamba e no banco traseiro foram encontrados vários tabletes de maconha. A equipe policial estima que seja aproximadamente 800 kg (oitocentos) quilos. O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul/MS, onde será pesada.