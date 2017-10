PRF apreende maconha em veículo abandonado às margens da rodovia 163

O veículo e a droga foram encaminhados a Polícia Civil de Eldorado/MS. - Divulgação

Aparentemente o automóvel poderia ter se envolvido em um acidente. O condutor evadiu do local e abandonou o veículo.

Na madruga desta segunda-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 587 kg de maconha em um veículo abandonado às margens de rodovia.

Em Eldorado/MS, a equipe recebeu a informação do Centro de Informações Operacionais da Polícia Rodoviária Federal, que havia um carro abandonado no km 54 da BR-163.

No local foi encontrado o veículo Fiat/Strada Working com placas aparentes de Santa Fé do Sul/SP, na carroceria do carro os policiais encontraram vários tabletes de maconha, que somaram 587kg (quinhentos e oitenta e sete quilos) da droga.



O veículo apresentava sinais de adulteração, mas não foi possível identificar a placa original. Foram realizadas buscas pela equipe, porém não foi encontrado nenhuma pessoa nas imediações do local.



O veículo e a droga foram encaminhados a Polícia Civil de Eldorado/MS.