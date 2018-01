PRF apreende em Nioaque mais meia tonelada de maconha em veículo roubado

Durante a fuga, o motorista seguiu em alta velocidade e realizou inúmeras manobras perigosas, jogando o veículo contra a viatura e contra os demais veículos que trafegavam na rodovia - Foto: Policia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da manhã de hoje, 25 de janeiro, em Nioaque/MS, 624 kg de maconha em um veículo roubado.



Os policiais fiscalizavam próximo a um posto de combustíveis, na BR-060 km 516, quando deram ordem de parada a um Fiat/Pálio Weekend com placas aparente de Campo Grande/MS. O condutor não obedeceu e empreendeu fuga sendo acompanhado imediatamente pelos policiais.



Durante a fuga, o motorista seguiu em alta velocidade e realizou inúmeras manobras perigosas, jogando o veículo contra a viatura e contra os demais veículos que trafegavam na rodovia. Após alguns quilômetros o veículo foi alcançado.



No interior do automóvel foram encontrados vários tabletes de maconha que somaram 624 kg (seiscentos e vinte e quatro quilos) da droga. Havia ainda um par de placas de Goiânia/GO e um celular.

Questionado, o condutor de 23 anos, informou que pegou o veículo já carregado com uma pessoa em Bela Vista/MS e o levaria para Campo Grande/MS, onde receberia pelo transporte.



O veículo apresentava sinais de adulteração nos elementos identificadores e verificaram se tratar, na verdade, de um utilitário com placa de Goiânia/GO com registro de furto/roubo em dezembro de 2017.



O condutor, o veículo e a maconha foram apreendidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nioaque/MS.